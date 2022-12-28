***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:19
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090445
BIST
15:225.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -64,18
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:2218,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0514
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:2219,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0565
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:221.085,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.085,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:22
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.134.809
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.819.320
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.898.837
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|597,60
|4.482.950.784
|% -9,85
|
|IMASM
|219,10
|123.880.746
|% -9,84
|
|CMBTN
|557,40
|44.548.872
|% -9,23
|
|KOZAL
|597,60
|4.482.950.784
|% -9,85
|
|THYAO
|139,60
|4.111.419.091
|% -2,45
|
|ENKAI
|32,46
|4.004.820.346
|% 6,22
|
|KRDMD
|17,96
|3.439.642.799
|% 1,13
|
|ASELS
|57,85
|3.133.110.194
|% -0,17
|
|EKGYO
|8,11
|1.794.288.406
|% -2,41
|
|KRDMD
|17,96
|3.439.642.799
|% 1,13
|
|YKBNK
|11,73
|1.825.797.111
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,86
|1.838.513.762
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,00
|429.880.769
|% -2,60
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7103
|18,7223
|% 0,28
|
|Euro
|19,9268
|19,9432
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,5411
|22,6541
|% 0,69
|
|Frank
|20,0882
|20,2092
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9632
|4,9880
|% 0,23
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,37
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|7.295
|7.405
|5,00
|
|Tam
|7.331
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,27
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37MEGAP
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 515, 641 adet işlem
-
15:37MEGAP
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 515, 641 adet işlem
-
15:35BFREN
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 3, 822.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 853 adet işlem
-
15:34DARDL
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 228, 146 adet işlem
-
15:33XU100
Endeks 5, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 68, 867.00 milyon TL de