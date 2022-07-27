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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.07.2022 16:01
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün (27.07.2022) yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından oy çokluğuyla kabul  edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048191


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