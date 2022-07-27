***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2022 16:01
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (27.07.2022) yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048191
BIST
16:072.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,68
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
16:0717,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:0718,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1459
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:07989,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,81
|Açılış
|: 989,79
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:07
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.185.882
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.049.971
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|66.602.060
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,32
|51.858.074
|% -9,02
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,23
|8.879.478
|% -3,85
|
|MTRKS
|62,70
|5.529.820
|% -3,83
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,64
|2.496.058.074
|% 1,31
|
|YKBNK
|4,76
|960.749.598
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,21
|863.853.448
|% 0,63
|
|SISE
|21,20
|845.316.384
|% 0,76
|
|TOASO
|70,05
|681.963.470
|% 3,47
|
|EKGYO
|3,21
|863.853.448
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,61
|363.903.391
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,76
|960.749.598
|% 0,21
|
|TSKB
|2,61
|429.076.585
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|122.519.615
|% 3,75
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9268
|17,9369
|% 0,44
|
|Euro
|18,2199
|18,2359
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,5416
|21,6497
|% 0,58
|
|Frank
|18,5673
|18,6791
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7619
|4,7858
|% 0,51
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|0,38
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|22,00
|
|Tam
|6.676
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.253
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,02
|
Seans Raporu
16:07
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16:22ITTFH
Yüzde 9.80 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 109, 855 adet işlem
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 81 artarak (% 0.44 ) 2, 246
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, DOBUR, EMNIS, ITTFH, CMENT, LIDFA, IMASM, BRKO, YEOTK, PSGYO
-
16:21
GRNYO, KLRHO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:21
MTRKS, SNKRN, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında