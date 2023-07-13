***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2023 11:18
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.07.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (13.07.2023) yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171265
BIST