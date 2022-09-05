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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

05.09.2022 19:40
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Ahmet Mücahid Ören-Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı (İcrada Görevli) Zeki Celep-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (İcrada Görevli) Abdurrahman Gök-Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (İcrada Görevli) Abdullah Tuğcu-Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (İcrada Görevli) Hayati Odabaşı-Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (İcrada Görevli)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4 adet
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı
Ahmet Mücahid Ören
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ahmet Mücahid Ören
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939008
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar ile ilgili olarak sigorta edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060278


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FADE 9,90 165.181.515 % 10,00  
INVEO 18,59 258.614.736 % 10,00  
ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
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Tam 6.743 6.838 26,00  
Yarım 3.286 3.338 7,00  
Çeyrek 1.648 1.671 5,00  
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Gümüş Gr. 10,52 10,53 -0,12  
B. Petrol 92,81 92,81 -2,93  
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