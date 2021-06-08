***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 15:16
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021 - 05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce 18.02.2021 ve 05.03.2021 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸.'nin paylarının satın ve devir alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir teklif verdiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda PricewaterhouseCoopers tarafından hazırlanan değerleme raporu da dikkate alınarak aldığı karar çerçevesinde, satınalma teklifimiz karşı tarafa iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941061
BIST
16:301.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:308,6006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:3010,4799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:30523,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,45
|Açılış
|: 523,48
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ATATP
|31,94
|22.926.213
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.126.498
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.277.331
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.309.129
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.288.272
|% 9,94
|
|METUR
|20,44
|18.792.205
|% -9,16
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|YAYLA
|3,92
|17.998.371
|% -7,33
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|127.095.123
|% -6,74
|
|GARAN
|8,33
|869.352.226
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,70
|801.298.304
|% 1,92
|
|THYAO
|14,34
|713.796.486
|% 0,42
|
|SASA
|34,52
|448.087.409
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,28
|411.858.392
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,28
|411.858.392
|% 1,79
|
|GARAN
|8,33
|869.352.226
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|106.259.122
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|162.075.087
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|109.567.070
|% 2,16
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5995
|8,6016
|% -0,13
|
|Euro
|10,4751
|10,4814
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1249
|12,1857
|% -0,39
|
|Frank
|9,5563
|9,6138
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% -0,16
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,11
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,37
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,57
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,09
|