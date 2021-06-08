***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2021 - 05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce 18.02.2021 ve 05.03.2021 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.S¸.'nin paylarının satın ve devir alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir teklif verdiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda PricewaterhouseCoopers tarafından hazırlanan değerleme raporu da dikkate alınarak aldığı karar çerçevesinde, satınalma teklifimiz karşı tarafa iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941061BIST