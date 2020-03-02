***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.03.2020 09:27
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, sahip olduğu İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. paylarından 7.500.000 adedini pay başına 1,20 TL ile 28.02.2020 tarihinde bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Pazarlama A.Ş.'ye satmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 28.02.2020 tarihi itibariyle %20,78'tir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/02/2020 0 7.500.000 7.500.000 145.820.345,06 138.320.345,06 % 21,91 % 21,91 % 20,78 % 20,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823186
BIST
11:34109.274
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 3.279,85
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
11:346,2215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:346,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:34320,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,97
|Açılış
|: 320,34
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|4,46
|18.327.304
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|TUCLK
|5,27
|10.392.040
|% 14,57
|
|VKFYO
|2,36
|5.721.610
|% 14,56
|
|ITTFH
|2,78
|17.247.301
|% 14,40
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|IZMDC
|10,00
|540
|% -1,96
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,14
|405.815.626
|% 3,32
|
|ASELS
|28,62
|227.479.878
|% 4,07
|
|KARSN
|1,85
|164.981.181
|% 10,78
|
|GARAN
|9,81
|145.394.125
|% 3,26
|
|YKBNK
|2,38
|101.738.513
|% 3,93
|
|KARSN
|1,85
|164.981.181
|% 10,78
|
|EKGYO
|1,44
|86.102.422
|% 3,60
|
|ADESE
|1,52
|81.118.691
|% 10,14
|
|YKBNK
|2,38
|101.738.513
|% 3,93
|
|ODAS
|2,06
|79.684.889
|% 5,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9277
|7,9675
|% -0,48
|
|Frank
|6,4280
|6,4667
|% -0,07
|
|Riyal
|1,6526
|1,6609
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|25,74
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|51,88
|51,88
|2,21
|