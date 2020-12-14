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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.12.2020 18:16



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 790.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 790.355.000 709.559.600,202 89,77732 1,00 A Grubu A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 45.000 40.399,798 89,77732 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 790.400.000 709.600.000,000 89,77732

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugün (14.12.2020) yapılan toplantısında
1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 709.600.000 TL nakit (bedelli) olarak %89,77732 oranında artırılarak 1.500.000.000 TL ye çıkarılmasına,
2. Arttırılan 709.600.000 TL sermayeyi temsil eden payların A grubu hamiline yazılı ve B grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına, (Borsada işlem birimi 1 TL /1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.)
4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
6. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından takip edilmesine,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893079


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