***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2021 15:49
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984687
BIST
17:331.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:3311,4215
En Yüksek
|Değişim
|: -6,30%
|| -0,7684
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:3312,9541
En Yüksek
|Değişim
|: -6,40%
|| -0,8860
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:33658,83
En Yüksek
|Değişim
|: -6,92%
|| -48,97
|Açılış
|: 658,83
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PENTA
|359,70
|32.308.359
|% 10,00
|
|UNLU
|5,84
|33.081.544
|% 9,98
|
|OYLUM
|5,51
|6.812.283
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.180.130
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.413.920
|% 9,96
|
|DZGYO
|2,34
|84.703.489
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.497.047
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.887.893
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,85
|3.758.442.470
|% -0,25
|
|SISE
|12,93
|2.883.488.045
|% -2,64
|
|EREGL
|25,92
|2.305.697.657
|% 1,89
|
|KRDMD
|8,97
|1.820.966.562
|% -3,55
|
|THYAO
|19,13
|1.748.198.704
|% 1,32
|
|YKBNK
|3,57
|1.605.520.297
|% 2,59
|
|GARAN
|11,85
|3.758.442.470
|% -0,25
|
|SISE
|12,93
|2.883.488.045
|% -2,64
|
|KRDMD
|8,97
|1.820.966.562
|% -3,55
|
|DOHOL
|2,74
|540.178.602
|% -1,44
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3578
|11,3669
|% -6,75
|
|Euro
|12,8477
|12,9112
|% -6,71
|
|Sterlin
|15,2206
|15,2969
|% -6,36
|
|Frank
|12,3302
|12,4045
|% -6,72
|
|Riyal
|3,0252
|3,0404
|% -6,62
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,01
|
|Altın Gr.
|659
|659
|-48,48
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|-0,68
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|