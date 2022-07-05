***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 17:00
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041728
BIST
17:022.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -34,10
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:0217,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1801
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:0217,4465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0903
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4302
17:02972,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,22
|Açılış
|: 973,28
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
972,21
BIST En Aktif Hisseler17:02
|GEREL
|4,62
|48.815.770
|% 10,00
|
|CANTE
|43,50
|45.097.435
|% 8,75
|
|OYAYO
|10,26
|14.202.333
|% 7,89
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|GZNMI
|44,78
|30.986.297
|% 6,42
|
|ULUSE
|207,00
|13.921.698
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|HTTBT
|14,01
|18.686.500
|% -6,48
|
|DOKTA
|30,40
|3.157.454
|% -6,46
|
|THYAO
|46,68
|3.641.405.763
|% -2,10
|
|EREGL
|25,78
|1.473.239.972
|% -0,69
|
|SISE
|21,00
|1.423.805.637
|% -0,94
|
|HEKTS
|30,50
|1.329.070.550
|% 5,90
|
|SASA
|39,70
|1.227.550.281
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,80
|1.086.377.792
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,18
|840.419.781
|% -2,34
|
|ODAS
|2,76
|463.466.198
|% 1,10
|
|TSKB
|1,95
|202.292.678
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,37
|392.941.476
|% -0,68
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9746
|17,0063
|% 1,07
|
|Euro
|17,4305
|17,4465
|% -0,51
|
|Sterlin
|20,2708
|20,3725
|% -0,07
|
|Frank
|17,4950
|17,6004
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5138
|4,5365
|% 1,07
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-23,30
|
|Altın Gr.
|978
|979
|0,89
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|19,00
|
|Tam
|6.546
|6.632
|6,00
|
|Yarım
|3.204
|3.243
|3,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.621
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,63
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
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17:17TSGYO
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 454 adet işlem
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 84 kaybederek (% -1.76 ) 2, 561
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17:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SISE
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17:15XU100
Endeks 2, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 66 altında . İşlem hacmi 24, 782.00 milyon TL de
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17:15OYYAT
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 459 adet işlem