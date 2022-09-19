***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:39
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064001
BIST
16:313.281
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -95,87
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.281
16:3118,3101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:3118,3562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0724
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:31978,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,54
|Açılış
|: 978,93
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:29
|SMRTG
|45,98
|107.035.702
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.769.603
|% 9,98
|
|SUWEN
|33,96
|114.941.794
|% 9,97
|
|MERKO
|6,51
|25.041.934
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.036.376
|% 9,95
|
|NTHOL
|9,95
|142.187.432
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.960.763
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.660.528
|% -9,91
|
|HALKB
|8,96
|2.669.175.046
|% -9,86
|
|SKBNK
|3,84
|5.687.044
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,70
|4.065.176.507
|% -4,02
|
|GARAN
|20,02
|3.676.877.603
|% -8,08
|
|YKBNK
|7,21
|2.791.722.138
|% -1,64
|
|ASELS
|31,86
|2.702.476.809
|% -5,74
|
|HALKB
|8,96
|2.669.175.046
|% -9,86
|
|EKGYO
|4,22
|2.648.235.827
|% -3,43
|
|YKBNK
|7,21
|2.791.722.138
|% -1,64
|
|AKBNK
|11,70
|4.065.176.507
|% -4,02
|
|HALKB
|8,96
|2.669.175.046
|% -9,86
|
|ISCTR
|8,28
|2.282.952.329
|% -5,48
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2958
|18,3005
|% 0,25
|
|Euro
|18,3097
|18,3468
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,7404
|20,8444
|% -0,23
|
|Frank
|18,8425
|18,9561
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8521
|4,8765
|% 0,17
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-10,05
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-26,00
|
|Tam
|6.669
|6.753
|41,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|-0,19
|
|B. Petrol
|88,68
|88,68
|-2,67
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 82 kaybederek (% -2.73 ) 2, 920
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, DENGE, MERKO, RODRG, SUWEN, HKTM, MEPET, IZFAS
-
16:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, ISGYO, SKBNK, TSKB
-
16:44
IDEAS, CANTE, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:44
DOGUB, KLNMA, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında