***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:47
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082820
BIST
10:344.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -19,03
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.901
10:3418,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:3419,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1048
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:341.049,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.049,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:32
|SNICA
|29,32
|678.124.594
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|17.711.134
|% 9,98
|
|VANGD
|6,62
|6.122.048
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|199.961.495
|% 9,96
|
|PRKME
|18,89
|64.242.512
|% 9,95
|
|SEGYO
|3,17
|36.349.668
|% -9,94
|
|PNLSN
|34,30
|13.381.465
|% -9,83
|
|PRDGS
|15,77
|9.305.425
|% -9,37
|
|HUNER
|13,06
|23.858.377
|% -6,85
|
|CONSE
|11,13
|15.649.147
|% -6,47
|
|THYAO
|115,80
|1.545.348.262
|% 0,61
|
|KOZAL
|351,90
|839.401.857
|% 5,55
|
|PETKM
|18,05
|776.573.395
|% -1,10
|
|KRDMD
|14,60
|771.916.863
|% 2,03
|
|ASELS
|47,08
|708.345.066
|% 0,13
|
|EKGYO
|7,02
|572.970.524
|% 1,45
|
|SKBNK
|2,77
|179.786.129
|% 1,47
|
|KRDMD
|14,60
|771.916.863
|% 2,03
|
|YKBNK
|11,99
|625.677.078
|% 0,76
|
|TSKB
|4,07
|212.883.899
|% 1,75
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6383
|% 0,07
|
|Euro
|19,3364
|19,3440
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,2942
|22,4060
|% 0,48
|
|Frank
|19,5949
|19,7129
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|12,59
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|7,65
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.012
|7.081
|45,00
|
|Yarım
|3.401
|3.462
|22,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|0,16
|
|B. Petrol
|85,68
|85,68
|1,79
|
Seans Raporu
10:32
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10:47SARKY
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.22 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 629 adet işlem
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10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 26 kaybederek (% -0.04 ) 5, 319
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10:46
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SEGYO, PNLSN
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10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, PETKM
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10:46XU100
Endeks 4, 928 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 17, 185.00 milyon TL de