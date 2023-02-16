***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:23
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114090
BIST
12:105.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 87,95
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:1018,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:1020,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0350
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:101.115,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.115,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:10
|OYAKC
|30,14
|201.556.419
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.248.657
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|6.596.484
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.325.328
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|25.555.682
|% 9,98
|
|HATEK
|8,42
|16.277.787
|% -9,95
|
|MACKO
|59,45
|352.075.535
|% -9,79
|
|SKTAS
|3,47
|18.063.547
|% -9,16
|
|AKGRT
|2,69
|117.176.185
|% -9,12
|
|AGESA
|26,86
|43.900.570
|% -8,45
|
|THYAO
|143,10
|4.856.690.111
|% 2,29
|
|EREGL
|42,68
|3.575.599.273
|% 3,29
|
|TUPRS
|630,00
|2.680.210.765
|% 9,58
|
|SISE
|44,74
|2.124.742.022
|% 4,78
|
|KRDMD
|19,17
|2.092.525.443
|% 9,61
|
|KRDMD
|19,17
|2.092.525.443
|% 9,61
|
|AKBNK
|16,48
|1.692.181.243
|% 1,92
|
|YKBNK
|9,23
|898.861.708
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,41
|728.957.268
|% 2,92
|
|EREGL
|42,68
|3.575.599.273
|% 3,29
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8497
|18,8531
|% 0,02
|
|Euro
|20,1809
|20,1932
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6690
|22,7827
|% 0,27
|
|Frank
|20,3608
|20,4834
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0110
|5,0361
|% 0,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,40
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.588
|7.639
|4,00
|
|Yarım
|3.707
|3.738
|2,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.869
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,16
|0,03
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:24XU100
Endeks 5, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 45, 034.00 milyon TL de
-
12:24BMSCH
Yüzde 6.47 oranında artışla 16.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 236 adet işlem
-
12:23AFYON
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 695, 747 adet işlem
-
12:22TUPRS
Yüzde 9.79 oranında artışla 631.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 258, 934 adet işlem
-
12:21GOLTS
Yüzde 9.74 oranında artışla 149.90 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 826 adet işlem