***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 17:11
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (31.03.2022) yapılan toplantısında
Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014598
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
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|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6786
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,6680
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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En Düşük
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18:0516,3106
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|: -0,27%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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16,4149
En Düşük
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18:05918,14
En Yüksek
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|Açılış
|: 918,00
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
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918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6770
|14,6786
|% 0,17
|
|Euro
|16,2950
|16,3106
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,2552
|19,3517
|% 0,29
|
|Frank
|15,8717
|15,9674
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9027
|3,9222
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|11,03
|
|Altın Gr.
|918
|918
|6,95
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,59
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Seans Raporu
18:05
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