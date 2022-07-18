***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 12:40
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022-02.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2022
Tescil Tarihi
15.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022-10619
Açıklamalar
Şirketimizin, 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.07.2022 tarihinde tescil edilerek, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045722
BIST
17:082.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 60,40
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0817,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0817,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2414
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:08964,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,66
|Açılış
|: 964,53
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:06
|RTALB
|9,24
|160.293.832
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.002.062
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.817.883
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.031
|% 9,92
|
|KERVT
|6,99
|110.378.002
|% 9,73
|
|GESAN
|47,54
|283.225.276
|% -7,60
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,38
|7.900.900
|% -6,91
|
|SILVR
|20,58
|66.713.929
|% -6,62
|
|PINSU
|5,85
|45.375.123
|% -6,25
|
|THYAO
|49,46
|3.400.125.527
|% 3,17
|
|EREGL
|27,18
|1.332.765.698
|% 4,70
|
|SISE
|20,58
|1.305.866.164
|% 1,18
|
|ODAS
|3,47
|921.457.123
|% 6,44
|
|SASA
|40,94
|896.835.827
|% 3,23
|
|ODAS
|3,47
|921.457.123
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|629.061.407
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|600.187.539
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,25
|642.835.610
|% 4,30
|
|TSKB
|2,15
|163.295.135
|% 2,87
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4609
|17,4729
|% 0,42
|
|Euro
|17,7780
|17,7916
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,9129
|21,0177
|% 1,61
|
|Frank
|17,8576
|17,9652
|% 0,56
|
|Riyal
|4,6421
|4,6653
|% 0,49
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,12
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|20,00
|
|Tam
|6.542
|6.633
|-71,00
|
|Yarım
|3.178
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,78
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Seans Raporu
17:06
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17:21KARYE
Yüzde 5.98 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 130 adet işlem
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Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 20, 819.00 milyon TL de
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