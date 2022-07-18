***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022-02.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi02.07.2022Tescil Tarihi15.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.07.2022-10619AçıklamalarŞirketimizin, 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.07.2022 tarihinde tescil edilerek, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045722BIST