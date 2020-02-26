***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 399.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968Transferler-2.171.748 2.171.748Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -199.529 -1.773.039 -1.972.568 -178.008 -2.150.576Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-418.280 -418.280 -418.280Dönem Sonu Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-33.091 -33.091 -33.091Düzeltmelerden Sonraki Tutar140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.775.331 -1.773.039 111.334.511 -651.490 110.683.021Transferler-1.773.039 1.773.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -111.484 -901.993 42.530.250 41.516.773 -26.020 41.490.753Sermaye Arttırımı21 196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi329.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış581.276 -69.988.070 5.918.014 -63.488.780 -6.512.790 -70.001.570Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.653.425 -1.653.425Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.880 23.880 -1.257 -1.257Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-184.959.479 -13.567.967Dönem Karı (Zararı)29 42.527.981 -1.951.047Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-64.802.300 -2.220.631Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-15 1.286.917 421.523Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.041.458 1.753.197Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 7.745.846 1.422.945Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 330.252Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler14 8.295.612Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.055.981 108.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler886.560 176.904Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.421 -68.719Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-30.644.121 32.813Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -44.274.097 -32.853Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 13.629.976 65.666Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-708.134 -2.341.038Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -708.134 -2.341.038Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -3.600 7.871Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 11.061.880 -2.183.558Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -605.686 -19.624Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-62.300.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-161.626.792 -9.396.289Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.011Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.054.309 -63.530.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.293.704 -3.933.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-45.760.605 -59.596.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler45.306.779 -11.708İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)45.292.803İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13.976 -11.708Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.468.821 -21.553.964Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-77.964.862 -11.312.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.314.010 -3.804.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.399.044 -86.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-67.713.054 -3.718.031Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-229.082 1.346.272İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-28.800 166.923İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-200.282 1.179.349Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.032.374 91.506.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.068.150 -2.036.143Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24.008.473 -2.142.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.940.323 106.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-183.901.111 -13.567.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-472.643Vergi İadeleri (Ödemeleri)-585.725YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.854.909 40.956Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.210.000 47.312Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.210.000 47.312Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-319.508 -6.356Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -303.885 -6.356Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -15.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -660.917Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.625.334FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.514.949 32.853Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri-9.505.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.012.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.012.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.437.018İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.651.781Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.651.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.841.885Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.174.199Ödenen Faiz-2.539.732Alınan Faiz10.665.232 32.853YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.410.379 -13.494.158NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.410.379 -13.494.158DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 181.873 13.676.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.592.252 181.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.592.252 181.873Finansal Yatırımlar7 109.187 106.176Ticari Alacaklar396.101.564 77.107.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-30 49.507.826 7.522.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 346.593.738 69.585.738Diğer Alacaklar7.334.386 97.780İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-30 6.535.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 798.958 97.780Stoklar10 504.158.305 93.185.902Peşin Ödenmiş Giderler18 213.722.882 35.676.496Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 829.421 30.623Diğer Dönen Varlıklar20 41.549.288 4.630.091ARA TOPLAM1.175.397.285 211.016.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.175.397.285 211.016.703DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar140.259.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 140.259.251Diğer Alacaklar855.338 195.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 855.338 195.175Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 7.021 94.672Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 29.218.660 21.386.277Maddi Duran Varlıklar13 1.541.500 144.811Kullanım Hakkı Varlıkları5.635.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.137.539 14.913.053Şerefiye14 5.922.752Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 8.137.539 8.990.301Peşin Ödenmiş Giderler18 72.718.740Ertelenmiş Vergi Varlığı28 15.958.136 4.786.069TOPLAM DURAN VARLIKLAR274.331.678 41.520.057TOPLAM VARLIKLAR1.449.728.963 252.536.760KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 603.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 43.180.175Ticari Borçlar171.410.106 43.244.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-30 11.195.010 93.459İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 160.215.096 43.150.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.581.642 530.896Diğer Borçlar6.384.710 198.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9-30 5.205.599 166.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.179.111 31.570Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 376.497.652 309.631Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 142.339Kısa Vadeli Karşılıklar3.504.938 261.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 249.582 130.248Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.255.356 131.027Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 909.236 396.029ARA TOPLAM604.214.462 44.940.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER604.214.462 44.940.558UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 31.584.045Diğer Borçlar2.530.874 2.549.804İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.530.874 2.549.804Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 279.117.239 91.417.672Uzun Vadeli Karşılıklar7.387.569 1.109.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 7.355.969 1.078.091Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 31.600 31.360Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 6.426.180 1.765.478Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 37.685TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER327.045.907 96.880.090TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER931.260.369 141.820.648ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar518.835.112 111.367.602Ödenmiş Sermaye21 665.538.887 140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı21 -88.293.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 351.940 339.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.191.227 -177.750Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.191.227 -177.750Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 325.137 436.621Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -1.516.364 -614.371Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 2.068.281 1.510.885Diğer Yedekler21 -61.918.812 8.069.258Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-110.391.713 -106.742.240Net Dönem Karı veya Zararı29 42.530.250 -1.773.039Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 -366.518 -651.490TOPLAM ÖZKAYNAKLAR518.468.594 110.716.112TOPLAM KAYNAKLAR1.449.728.963 252.536.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 137.678.156 17.859.678Satışların Maliyeti22