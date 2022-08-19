***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417Transferler3.712.967 -3.712.967Toplam Kapsam 26.625.994Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)242.048 -242.048Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.255.135 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 26.078.594 884.402.468 -537.057 883.865.411Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879Transferler107.603.341 -107.603.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -1.186.839 -1.192.605 54.270.486 51.891.042 -53.876 51.837.166Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)365.078 -365.078Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -4.448.137 -1.192.605 2.781.732 -61.918.812 42.741.394 54.270.486 1.015.853.464 639.581 1.016.493.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.926.094 -124.182.991Dönem Karı (Zararı)13 54.222.498 26.010.559Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.836.063 5.212.946Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.277.608 930.596Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.704.939 10.549.388Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 5.044.561 10.549.388Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler660.378 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.703.409 6.198.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.836.313 916.297Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.867.096 5.281.756Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.072.131 -12.999.902Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.879.665 -14.818.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.807.534 1.818.187Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.440.816 -4.881.851Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.989.654 -4.881.851Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.548.838 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler287.511 4.672.525Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-495.049 744.137Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.040 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.787.176 -150.367.567Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7.816.830 -50.157.869Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler60.764.679 25.418.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.412.206 47.784.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)64.176.885 -22.365.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.955.861 -27.903.749İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.814.278 -28.076.202İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.141.583 172.453Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-29.451.164 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler186.865.738 -16.251.068Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-67.257.763 -125.562.143Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.589.282 -1.956.274İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.934.714 15.252.298İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.345.432 -17.208.572Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.348.822 3.603.772İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.439.034 -1.350İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.787.856 3.605.122Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-184.065.462 36.463.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.744.633 5.977.605Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.341.856 3.295.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-35.086.489 2.682.259Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.271.385 -119.144.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.452.831 -66.879Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.892.460 -4.972.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.329.734 -103.943Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri495.050 29.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri495.050 29.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-572.495 -133.605Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -572.495 -133.605Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.252.289 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.761.401 11.634.611Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.278.274 -1.066.919Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.675.506 -1.247.148Ödenen Faiz-3.687.286 -869.411Alınan Faiz19.879.665 14.818.089YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.834.959 -112.652.323NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.834.959 -112.652.323DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ191.130.610 242.928.695DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ193.965.569 130.276.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 193.965.569 191.130.610Finansal Yatırımlar28.705.640 41.512.124Ticari Alacaklar389.788.913 454.139.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 11.161.324 7.749.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 378.627.589 446.390.353Diğer Alacaklar136.585.585 125.319.699İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar84.656.295 78.842.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.929.290 46.477.682Türev Araçlar29.451.164 0Stoklar5 136.420.217 323.946.333Peşin Ödenmiş Giderler8 237.219.318 169.961.555Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.238.162 11.742.765Diğer Dönen Varlıklar9 74.266.817 78.104.070ARA TOPLAM1.235.641.385 1.395.856.627TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.235.641.385 1.395.856.627DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar22.289.918 23.748.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 22.289.918 23.748.600Diğer Alacaklar1.049.824 359.849İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.049.824 359.849Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller60.224.239 57.971.951Maddi Duran Varlıklar6 2.117.906 1.885.504Kullanım Hakkı Varlıkları7.372.838 5.966.025Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.512.356 6.676.875Ertelenmiş Vergi Varlığı12 45.407.331 40.745.780TOPLAM DURAN VARLIKLAR144.979.412 137.359.584TOPLAM VARLIKLAR1.380.620.797 1.533.216.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.421.654 2.140.519Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.246.285 22.874.504Ticari Borçlar65.007.626 44.418.344İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 49.960.085 13.025.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 15.047.541 31.392.973Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.352.114 2.659.294Diğer Borçlar15.622.701 20.971.523İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.265.254 11.826.220İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.357.447 9.145.303Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 184.807.871 368.873.333Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.581.983 3.827.194Kısa Vadeli Karşılıklar26.081.340 10.333.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar626.458 663.811Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 25.454.882 9.669.786Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 1.372.162 36.908.496ARA TOPLAM311.493.736 513.006.804TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER311.493.736 513.006.804UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.809.253 35.115.886Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.000.001 2.000.001Uzun Vadeli Karşılıklar13.392.027 10.653.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.292.027 10.635.531Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 100.000 18.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 9.432.735 7.784.110Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.634.016 55.553.528TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER364.127.752 568.560.332ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.015.853.464 963.962.422Ödenmiş Sermaye1.000.000.000 1.000.000.000Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı-88.293.042 -88.293.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.640 1.401.640Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.077.877 -2.891.038Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.077.877 -2.891.038Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)370.260 370.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.448.137 -3.261.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.192.605Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.781.732 2.416.654Diğer Yedekler-61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.741.394 -64.496.869Net Dönem Karı veya Zararı13 54.270.486 107.603.341Kontrol Gücü Olmayan Paylar639.581 693.457TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.016.493.045 964.655.879TOPLAM KAYNAKLAR1.380.620.797 1.533.216.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 344.763.271 219.367.695 139.203.617 201.424.086Satışların Maliyeti10 -246.181.946 -193.152.238 -93.076.165 -177.377.570TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)98.581.325 26.215.457 46.127.452 24.046.516BRÜT KAR (ZARAR)98.581.325 26.215.457 46.127.452 24.046.516Genel Yönetim Giderleri-37.802.253 -26.772.979 -21.981.929 -17.401.851Pazarlama Giderleri-39.933.995 -10.975.481 -12.077.120 -6.725.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 44.532.350 42.028.833 25.913.791 21.265.949Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -29.229.724 -19.526.880 -25.105.638 -9.407.848ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.147.703 10.968.950 12.876.556 11.776.852Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler548.650 5.032.171 526.970 4.941.805Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.989.654 -773.799 -1.814.419 -773.799FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.706.699 15.227.322 11.589.107 15.944.858Finansman Gelirleri26.498.320 17.430.777 16.461.889 7.422.427Finansman Giderleri-3.695.010 -1.975.015 -514.586 -967.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.510.009 30.683.084 27.536.410 22.400.279Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-287.511 -4.672.525 1.183.487 -5.562.483Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.647.249 -1.823.731 -1.943.895 -1.823.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 2.359.738 -2.848.794 3.127.382 -3.738.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 54.222.498 26.010.559 28.719.897 16.837.796DÖNEM KARI (ZARARI)54.222.498 26.010.559 28.719.897 16.837.796Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -47.988 -68.035 -32.489 -30.982Ana Ortaklık Payları13 54.270.486 26.078.594 28.752.386 16.868.778Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,05420000 0,02600000 0,02870000 0,01680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.192.727 615.435 -453.764 -190.218Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.489.682 769.294 -565.978 -237.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler296.955 -153.859 112.214 47.554Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 296.955 -153.859 112.214 47.554Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.192.605 0 -1.192.605 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.192.605 0 -1.192.605 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.192.605 0 -1.192.605 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.385.332 615.435 -1.646.369 -190.218TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.837.166 26.625.994 27.073.528 16.647.578Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-53.876 -69.533 -38.488 -35.444Ana Ortaklık Payları51.891.042 26.695.527 27.112.016 16.683.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057308BIST