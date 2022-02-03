***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu maden ruhsatlarından, Hakkari Çukurca'da bulunan 1 adet işletme talepli maden ruhsatının rodövans karşılğı devri için sözleşme yapılmıştır. Devir bedeli karşılıklı pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, ruhsatı devir alan maden ruhsatı sebebiyle üreteceği tüvenan cevherin satışında aylık bazda elde ettiği gelirin %15'i nispetinde şirketimize rödovans ödemesi yapacaktır. Sözleşme süresi 1 yıl Ar&Ge faaliyetleri + 9 (dokuz) yıl işletme faaliyetleri olmak üzere 10 yıldır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999110BIST