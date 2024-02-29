***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 08:58
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., İstanbul ili, Başakşehir İlçesi'nde bulunan muhtelif parsellerden oluşan toplam 117 dönüm arsa üzerinde konut projesi inşa etmek üzere arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Proje çalışmalarının tamamlanması akabinde inşaate başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252860
BIST
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12:209.151
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 88,98
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2031,2276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0259
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2033,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1296
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:202.043,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,13
|Açılış
|: 2.043,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ISYAT
|12,10
|56.142.432
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.843.359
|% 9,98
|
|BRKVY
|199,60
|28.368.306
|% 9,97
|
|BMSCH
|26,26
|105.107.305
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.298.125
|% -9,97
|
|KARTN
|115,30
|257.831.887
|% -6,72
|
|YAPRK
|376,00
|186.864.370
|% -4,51
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|PGSUS
|877,50
|3.538.253.278
|% 2,57
|
|THYAO
|281,75
|3.308.761.539
|% 2,08
|
|REEDR
|67,65
|2.149.923.785
|% 7,47
|
|MIATK
|73,55
|2.079.015.539
|% 3,23
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|ISCTR
|10,97
|807.320.172
|% 0,09
|
|EKGYO
|11,29
|786.753.690
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,45
|318.039.780
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,30
|1.233.968.642
|% 1,30
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2199
|31,2276
|% 0,08
|
|Euro
|33,9664
|33,9825
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4272
|39,6249
|% 0,11
|
|Frank
|35,4089
|35,6222
|% 0,11
|
|Riyal
|8,3011
|8,3427
|% 0,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,22
|889,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,50
|947,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
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