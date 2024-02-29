***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., İstanbul ili, Başakşehir İlçesi'nde bulunan muhtelif parsellerden oluşan toplam 117 dönüm arsa üzerinde konut projesi inşa etmek üzere arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Proje çalışmalarının tamamlanması akabinde inşaate başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252860BIST