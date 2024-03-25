***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 20:43
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 5 Ekim 2023 tarihli özel durum açıklaması ile daha önce kamuya açıklanan, İstanbul ili Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesinde bulunan hasılat paylaşımı yöntemi ile temin edilen arsa üzerinde, 493 adet daire ve 10 adet iş yeri inşa etmek üzere ilgili Belediyeden inşaat ruhsatları bugün itibarıyla alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262281
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