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***IHLGM* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

10.11.2020 12:21
GÜNCEL HABERLER



***IHLGM******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 665.538.887 TL`den 1.000.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 334.461.113 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 4.958.907,502 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
MEHMET EMRE CİHANGİR 2.208.907 % 44,54 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 1.600.000 % 32,27 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 500.000 % 10,08 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
EYÜP SERDAR ERÇELİK 250.000 % 5,04 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887733


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KSTUR 210,50 875.259 % 9,98  
ARSAN 6,73 7.775.279 % 9,97  
EMNIS 24,52 227.766 % 9,96  
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Riyal 2,1867 2,1977 % 2,14  
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12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 16,60  
Altın Gr. 499 499 15,83  
Cumhuriyet 3.317 3.367 48,00  
Tam 3.300 3.386 40,01  
Yarım 1.595 1.638 19,35  
Çeyrek 800 819 9,68  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 0,03  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,18  
B. Petrol 43,00 43,00 0,60  
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