***IHLGM* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
10.11.2020 12:21
***IHLGM******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [IHLGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 665.538.887 TL`den 1.000.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 334.461.113 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 4.958.907,502 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
MEHMET EMRE CİHANGİR 2.208.907 % 44,54 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 1.600.000 % 32,27 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 500.000 % 10,08 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
EYÜP SERDAR ERÇELİK 250.000 % 5,04 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887733
BIST
12:261.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
12:268,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,1677
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
12:269,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,2072
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
12:26498,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 15,83
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler12:25
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|7.775.279
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|40.915.301
|% -9,90
|
|THYAO
|11,42
|2.489.468.013
|% 6,93
|
|GARAN
|7,53
|1.408.961.650
|% 0,67
|
|PGSUS
|52,50
|910.160.923
|% 8,07
|
|TCELL
|15,42
|898.461.833
|% -5,75
|
|TUPRS
|84,15
|667.939.339
|% 2,25
|
|THYAO
|11,42
|2.489.468.013
|% 6,93
|
|YKBNK
|2,47
|532.895.906
|% 0,00
|
|GARAN
|7,53
|1.408.961.650
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,87
|277.643.231
|% 1,08
|
|ODAS
|3,65
|400.057.915
|% 2,24
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2173
|8,2253
|% 2,15
|
|Euro
|9,7117
|9,7244
|% 2,20
|
|Sterlin
|10,8444
|10,8988
|% 2,66
|
|Frank
|8,9796
|9,0336
|% 2,31
|
|Riyal
|2,1867
|2,1977
|% 2,14
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|16,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|15,83
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|48,00
|
|Tam
|3.300
|3.386
|40,01
|
|Yarım
|1.595
|1.638
|19,35
|
|Çeyrek
|800
|819
|9,68
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,18
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,60
|