IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.522.369
|% 19,85
|DOKTA
|88,55
|32.450.626
|% 15,00
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|HLGYO
|1,68
|244.759.773
|% 12,75
|RYSAS
|9,55
|14.788.866
|% 12,49
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7501
|7,7890
|% -0,02
|Frank
|6,1328
|6,1697
|% -0,58
|Riyal
|1,5867
|1,5947
|% -0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-18,95
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,39
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|B. Petrol
|54,81
|54,81
|0,60
Seans Raporu
- 17:59HALKB Yüzde 7.99 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 314, 770 adet işlem
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2776, 37 artarak (% 2.46 ) 115, 703
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, KERVN, BRKO, ATSYH
- 17:58 ISGSY, GYHOL, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 ALYAG, ALKA, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında