***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2020 15:57
***IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.06.2020
İlgili Şirketler IHYAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851582
BIST
17:20110.932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -7,63
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:206,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:207,6918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:20379,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,41
|Açılış
|: 379,84
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|78.952.565
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|216.394.108
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.014.911
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.990.524
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.014.659
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.692.931
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.289.474
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,35
|956.004.698
|% 4,10
|
|GARAN
|8,15
|676.100.900
|% -0,73
|
|ASELS
|32,02
|675.416.886
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,90
|424.355.860
|% -1,55
|
|THYAO
|12,48
|394.368.280
|% -0,72
|
|IEYHO
|0,84
|357.221.838
|% -6,67
|
|IHLAS
|0,82
|183.211.492
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,90
|424.355.860
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,35
|277.416.251
|% 5,47
|
|ALBRK
|1,60
|275.208.926
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5649
|8,6078
|% -0,23
|
|Frank
|7,1773
|7,2205
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,56
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.486
|5,50
|
|Tam
|2.538
|2.551
|1,90
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|2,80
|
|Çeyrek
|620
|624
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,54
|40,54
|-0,42
|
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