***IIS* *SERVE* *SAYAS* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.08.2022 09:14
***IIS******SERVE******SAYAS******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SERVE, OSTIM, SAYAS]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058479
BIST
10:143.174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 36,86
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.179
En Düşük
3.149
10:1418,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:1418,1436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:141.025,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.025,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:12
|VAKBN
|6,05
|178.368.302
|% 10,00
|
|NIBAS
|10,26
|13.624.426
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|6.282.636
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|815.941
|% 9,89
|
|DOGUB
|7,84
|10.184.161
|% 9,50
|
|EDIP
|3,74
|31.547.528
|% -5,08
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|ISKPL
|5,84
|31.502.762
|% -4,11
|
|CMENT
|55,70
|275.102
|% -3,88
|
|ADEL
|30,16
|943.994
|% -3,52
|
|AKBNK
|12,48
|749.390.788
|% 4,17
|
|ISCTR
|8,09
|678.352.612
|% 3,19
|
|GARAN
|27,20
|648.947.600
|% 5,59
|
|YKBNK
|6,87
|587.319.061
|% 4,73
|
|THYAO
|70,85
|553.377.937
|% 0,78
|
|EKGYO
|3,94
|348.512.680
|% 2,60
|
|YKBNK
|6,87
|587.319.061
|% 4,73
|
|ISCTR
|8,09
|678.352.612
|% 3,19
|
|AKBNK
|12,48
|749.390.788
|% 4,17
|
|HALKB
|7,10
|415.639.101
|% 9,40
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1776
|18,1824
|% 0,11
|
|Euro
|18,1247
|18,1374
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,3684
|21,4755
|% -0,32
|
|Frank
|18,7654
|18,8784
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8258
|4,8500
|% 0,09
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,92
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.857
|6.917
|-14,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.690
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,26
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,35
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:27ICBCT
Yüzde 5.55 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 686 adet işlem
-
10:26GARAN
Yüzde 6.29 oranında artışla 27.38 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 160, 628 adet işlem
-
10:25DOGUB
Yüzde 9.50 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 496 adet işlem
-
10:24DYOBY
Yüzde 6.62 oranında artışla 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 051 adet işlem
-
10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 65 artarak (% 1.31 ) 3, 464