***IJC* *GENTS* *FORMT* *PENGD* *DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.02.2023 09:12
***IJC******GENTS******FORMT******PENGD******DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DESPC, FORMT, GENTS, PENGD]
İlgili Fonlar [IJC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110188
BIST
12:414.674
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -255,79
|Açılış
|: 4.904
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|Önceki Kapanış
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4.904
En Düşük
4.674
12:4118,8375
En Yüksek
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|Açılış
|: 19,0950
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|Önceki Kapanış
|: 19,1450
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En Düşük
18,7971
12:4120,1866
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.135,46
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|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
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1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:36
|INTEM
|86,90
|9.460.686
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.168.540
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.741.307
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.667.764
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.882.459
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.790.516
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.725.138
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.756.612
|% -9,96
|
|THYAO
|131,40
|1.610.945.916
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|KOZAL
|515,30
|1.017.273.441
|% -1,57
|
|EREGL
|38,80
|943.820.822
|% -3,15
|
|TUPRS
|540,30
|890.818.499
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,04
|355.686.434
|% -3,16
|
|YKBNK
|8,41
|373.143.891
|% -5,29
|
|OYAKC
|24,92
|751.935.772
|% 9,97
|
|TSKB
|3,76
|93.463.332
|% -7,16
|
|ALBRK
|3,17
|71.360.740
|% -3,94
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8271
|18,8327
|% 0,04
|
|Euro
|20,1858
|20,1959
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5709
|22,6841
|% 0,03
|
|Frank
|20,2587
|20,3807
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,02
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
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