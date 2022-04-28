***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.04.2022 15:15
***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
İmaş Makina payları, 29/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IMAS MAKINA XUTUM 29/04/2022
IMAS MAKINA XTUMY 29/04/2022
IMAS MAKINA XBANA 29/04/2022
IMAS MAKINA XHARZ 29/04/2022
IMAS MAKINA XUSIN 29/04/2022
IMAS MAKINA XMESY 29/04/2022
IMAS MAKINA XSKON 29/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024782
BIST
15:292.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,34
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:2914,8052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:2915,5933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0332
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:29897,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,69
|Açılış
|: 897,22
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SKBNK
|1,21
|224.962.262
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.332.477
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.451.201
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.747.458
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.107.575
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,91
|41.926.140
|% -7,70
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|OTTO
|35,54
|405.372
|% -4,56
|
|THYAO
|41,44
|4.282.402.287
|% 2,32
|
|GARAN
|15,02
|1.773.258.253
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,05
|1.180.905.450
|% -1,09
|
|SISE
|17,99
|1.097.362.307
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,98
|1.037.234.857
|% 0,61
|
|ALBRK
|1,26
|423.471.897
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,72
|732.803.617
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,98
|1.037.234.857
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,21
|224.962.262
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,05
|1.180.905.450
|% -1,09
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8010
|14,8061
|% -0,02
|
|Euro
|15,5870
|15,6015
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,3739
|18,4661
|% -0,79
|
|Frank
|15,1445
|15,2357
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9395
|3,9593
|% 0,10
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|4,48
|
|Altın Gr.
|897
|898
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|5.980
|6.070
|-24,00
|
|Tam
|5.937
|6.085
|-41,56
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|-20,11
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|-10,06
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,72
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.17 ) 2, 741
-
15:42XU100
Endeks 2, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 25, 151.00 milyon TL de
-
15:42SKBNK
Yüzde 9.09 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 802, 953 adet işlem
-
15:40KGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 267, 692 adet işlem
-
15:39INVEO
Yüzde 9.97 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 891 adet işlem