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***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

28.04.2022 15:15
***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [IMASM]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

İmaş Makina payları, 29/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IMAS MAKINA XUTUM 29/04/2022
IMAS MAKINA XTUMY 29/04/2022
IMAS MAKINA XBANA 29/04/2022
IMAS MAKINA XHARZ 29/04/2022
IMAS MAKINA XUSIN 29/04/2022
IMAS MAKINA XMESY 29/04/2022
IMAS MAKINA XSKON 29/04/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024782


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 224.962.262 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.332.477 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.451.201 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
POLHO 3,42 114.747.458 % 9,97  
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Euro 15,5870 15,6015 % -0,16  
Sterlin 18,3739 18,4661 % -0,79  
Frank 15,1445 15,2357 % -0,48  
Riyal 3,9395 3,9593 % 0,10  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 4,48  
Altın Gr. 897 898 -0,28  
Cumhuriyet 5.980 6.070 -24,00  
Tam 5.937 6.085 -41,56  
Yarım 2.870 2.944 -20,11  
Çeyrek 1.439 1.472 -10,06  
Gümüş.Ons 23,11 23,14 -0,18  
Gümüş Gr. 10,93 10,95 -0,16  
B. Petrol 104 104 -0,72  
Seans Raporu 15:28
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