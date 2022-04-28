***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [IMASM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarİmaş Makina payları, 29/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Konya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiIMAS MAKINA XUTUM 29/04/2022IMAS MAKINA XTUMY 29/04/2022IMAS MAKINA XBANA 29/04/2022IMAS MAKINA XHARZ 29/04/2022IMAS MAKINA XUSIN 29/04/2022IMAS MAKINA XMESY 29/04/2022IMAS MAKINA XSKON 29/04/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024782BIST