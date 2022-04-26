***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [IMASM]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/04/2022Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanıİmaş Makina Sanayi A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)14.000.000Baz Fiyat (TL)15İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)2.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih29/04/2022Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi20-22/04/2022Açıklamalarİmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 14.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 37.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 29/04/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15 TL/pay baz fiyat, "IMASM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024015BIST