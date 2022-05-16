***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 16:35
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030572
BIST
16:462.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -16,01
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
16:4615,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0963
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
16:4616,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1165
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
16:46904,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,87
|Açılış
|: 904,69
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler16:46
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|87.778.991
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.510.610
|% 9,97
|
|ORCAY
|18,10
|89.529.333
|% 9,96
|
|GZNMI
|36,44
|73.360.019
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.266.589
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.802.630
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|213.034.934
|% -9,73
|
|CELHA
|10,58
|20.077.349
|% -7,92
|
|THYAO
|43,02
|3.559.924.756
|% 1,27
|
|GARAN
|14,97
|1.725.363.080
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,49
|1.410.745.630
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,05
|1.351.429.242
|% -3,96
|
|SISE
|19,53
|1.264.293.138
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,65
|858.781.176
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,41
|721.481.822
|% -3,08
|
|GARAN
|14,97
|1.725.363.080
|% -0,07
|
|SKBNK
|1,13
|125.130.793
|% 3,67
|
|AKBNK
|8,02
|732.103.099
|% -2,79
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5639
|15,5738
|% 0,62
|
|Euro
|16,2050
|16,2299
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,0318
|19,1273
|% 0,57
|
|Frank
|15,4445
|15,5375
|% 0,36
|
|Riyal
|4,1407
|4,1615
|% 0,66
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,17
|
Seans Raporu
16:46
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