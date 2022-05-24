***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:07
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IMASM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031949
BIST
14:142.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,73
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:1416,1303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2047
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:1417,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2552
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:14963,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,61
|Açılış
|: 963,40
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KGYO
|4,76
|1.726.923
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.604.753
|% 9,83
|
|DITAS
|25,06
|15.196.256
|% 8,48
|
|ORCAY
|19,73
|93.858.743
|% 8,35
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,31
|17.240.048
|% -8,73
|
|NUGYO
|6,36
|142.197.987
|% -4,79
|
|SEYKM
|7,75
|50.406.705
|% -4,32
|
|MNDRS
|3,14
|12.304.971
|% -4,27
|
|BANVT
|94,40
|4.803.980
|% -3,77
|
|GARAN
|15,31
|1.681.301.049
|% 0,92
|
|THYAO
|43,00
|1.527.228.913
|% 0,09
|
|SISE
|19,76
|993.416.498
|% 2,12
|
|KARSN
|6,06
|960.202.151
|% 5,39
|
|KRDMD
|14,35
|878.037.353
|% 0,91
|
|KARSN
|6,06
|960.202.151
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,58
|397.256.569
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,28
|161.050.288
|% 0,79
|
|GARAN
|15,31
|1.681.301.049
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|451.683.481
|% -0,45
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1247
|16,1303
|% 1,29
|
|Euro
|17,2717
|17,2912
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,1020
|20,2028
|% 0,62
|
|Frank
|16,6223
|16,7224
|% 1,22
|
|Riyal
|4,2851
|4,3066
|% 1,28
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,32
|