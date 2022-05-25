***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 10:00
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IMASM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032260
BIST
10:382.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,31
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.392
En Düşük
2.386
10:3816,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2385
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3143
En Düşük
16,0430
10:3817,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1472
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4462
En Düşük
17,2406
10:38970,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,73
|Açılış
|: 970,97
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
971,64
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ARCLK
|74,40
|513.698.794
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|GZNMI
|31,04
|15.021.195
|% 7,40
|
|KGYO
|5,10
|10.070.396
|% 7,14
|
|DAGHL
|26,22
|2.538.954
|% 6,59
|
|DOGUB
|4,50
|8.788.562
|% -5,26
|
|OYAYO
|7,67
|1.156.347
|% -4,13
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|SEYKM
|7,42
|8.674.253
|% -3,51
|
|SELVA
|9,08
|4.509.308
|% -3,40
|
|ARCLK
|74,40
|513.698.794
|% 9,98
|
|GARAN
|14,80
|473.103.953
|% -0,06
|
|THYAO
|42,08
|401.658.022
|% -0,19
|
|KCHOL
|39,28
|344.404.111
|% 2,03
|
|ASELS
|23,44
|238.406.684
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,57
|126.361.055
|% 0,39
|
|GARAN
|14,80
|473.103.953
|% -0,06
|
|SKBNK
|1,28
|31.314.946
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,37
|105.098.128
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,65
|73.861.899
|% 0,55
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2823
|16,2971
|% 1,38
|
|Euro
|17,4089
|17,4356
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,2753
|20,3770
|% 0,78
|
|Frank
|16,7854
|16,8865
|% 0,56
|
|Riyal
|4,3117
|4,3333
|% 0,76
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-8,87
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,91
|