***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 10:08
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IMASM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032584
BIST
10:132.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,09
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.430
En Düşük
2.421
10:1316,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0464
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
10:1317,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1113
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4484
10:13974,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,30
|Açılış
|: 974,46
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler10:13
|MPARK
|33,24
|23.024.679
|% 9,99
|
|DAGHL
|29,16
|2.975.419
|% 7,76
|
|KGYO
|5,62
|5.834.494
|% 7,46
|
|GZNMI
|33,80
|16.198.209
|% 6,36
|
|ARCLK
|78,75
|379.385.824
|% 5,85
|
|IMASM
|44,00
|2.412.595
|% -4,97
|
|EMKEL
|2,36
|6.838.457
|% -4,84
|
|SMRTG
|19,68
|2.617.115
|% -4,74
|
|MEPET
|3,88
|2.142.281
|% -4,67
|
|ATAGY
|3,76
|220.814
|% -4,33
|
|THYAO
|42,92
|412.525.225
|% 0,61
|
|ARCLK
|78,75
|379.385.824
|% 5,85
|
|KOZAL
|191,90
|228.393.014
|% 2,46
|
|ASELS
|24,00
|216.630.570
|% 1,44
|
|HALKB
|5,74
|179.054.863
|% 1,41
|
|HALKB
|5,74
|179.054.863
|% 1,41
|
|DOHOL
|3,69
|89.165.803
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,49
|75.366.688
|% -0,66
|
|VAKBN
|4,15
|53.227.451
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,61
|33.585.116
|% 0,38
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4018
|16,4110
|% 0,28
|
|Euro
|17,5508
|17,5808
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,5498
|20,6529
|% 0,16
|
|Frank
|16,9954
|17,0978
|% 0,35
|
|Riyal
|4,3586
|4,3805
|% 0,24
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,12
|
|Altın Gr.
|975
|975
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,38
|