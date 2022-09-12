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***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

12.09.2022 13:19
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [IMASM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062310


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VAKBN 14,24 526.687.691 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.779 6.881 37,00  
Tam 6.824 6.872 43,00  
Yarım 3.325 3.358 20,00  
Çeyrek 1.668 1.680 11,00  
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B. Petrol 93,67 93,67 0,83  
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