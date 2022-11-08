***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 16:13
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078046
BIST
17:274.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 10,40
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:2718,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1260
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:2718,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0812
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:271.002,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.002,95
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,95
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:27
|GUBRF
|162,80
|773.781.346
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.059.769
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|37.640.169
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|33.248.504
|% 9,98
|
|KLRHO
|28,98
|175.865.902
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|74.166.350
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|EREGL
|35,38
|12.206.808.981
|% -3,39
|
|THYAO
|112,70
|12.172.254.637
|% 5,13
|
|EKGYO
|4,96
|6.815.274.296
|% 3,55
|
|ASELS
|35,84
|5.549.979.516
|% 0,50
|
|KRDMD
|12,96
|4.499.680.689
|% -6,43
|
|EKGYO
|4,96
|6.815.274.296
|% 3,55
|
|KRDMD
|12,96
|4.499.680.689
|% -6,43
|
|EREGL
|35,38
|12.206.808.981
|% -3,39
|
|ISCTR
|9,06
|2.983.530.660
|% -2,05
|
|SKBNK
|2,08
|650.271.410
|% 0,00
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6030
|% 0,68
|
|Euro
|18,6082
|18,6162
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2560
|21,3626
|% 0,18
|
|Frank
|18,7170
|18,8297
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% 0,58
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.707
|6.757
|9,00
|
|Yarım
|3.268
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|0,11
|
|B. Petrol
|97,90
|97,90
|-0,02
|