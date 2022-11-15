***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:18
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IMASM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079975
BIST
11:114.675
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 105,05
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.632
11:1118,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:1119,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1524
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:111.065,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.065,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:10
|BRLSM
|22,22
|67.291.206
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|84.250.640
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|135.547.757
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|14.364.342
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|124.683.850
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|462.208.474
|% -9,97
|
|FENER
|63,45
|123.753.984
|% -3,94
|
|KAPLM
|109,20
|3.808.332
|% -3,79
|
|BNTAS
|6,44
|28.015.042
|% -3,30
|
|THYAO
|112,50
|3.015.927.113
|% 2,55
|
|ASELS
|42,68
|1.830.931.192
|% 2,35
|
|ODAS
|12,13
|1.625.750.360
|% 2,02
|
|EREGL
|37,42
|1.387.843.582
|% 0,21
|
|TUPRS
|441,60
|1.268.088.533
|% 2,79
|
|EKGYO
|5,64
|799.554.320
|% -0,35
|
|ODAS
|12,13
|1.625.750.360
|% 2,02
|
|SNGYO
|3,43
|462.208.474
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,32
|292.563.341
|% 0,43
|
|ALBRK
|2,68
|302.564.817
|% 5,10
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6082
|18,6101
|% 0,03
|
|Euro
|19,3646
|19,3748
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,9350
|22,0450
|% 0,60
|
|Frank
|19,7168
|19,8356
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,78
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|4,48
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.036
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.417
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,23
|0,08
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|-0,49
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25AZTEK
Yüzde 6.21 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 882, 891 adet işlem
-
11:24ZOREN
Yüzde 7.46 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 060, 742 adet işlem
-
11:23ZOREN
Yüzde 7.32 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 885, 018 adet işlem
-
11:22PNLSN
Yüzde 6.97 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 456 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 63 artarak (% 2.62 ) 5, 081