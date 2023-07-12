***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2023 10:09
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IMASM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170736
BIST
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10:326.352
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -10,82
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:3226,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0470
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:3228,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0911
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:321.626,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.626,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:31
|VKING
|46,42
|13.670.845
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|4.926.469
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|33.040.290
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|13.472.223
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|32.300.541
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|1.322.786
|% -9,99
|
|IHAAS
|22,22
|33.283.009
|% -8,56
|
|CANTE
|27,08
|191.032.496
|% -8,20
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YAYLA
|8,15
|22.011.085
|% -5,34
|
|YKBNK
|13,87
|1.934.346.168
|% 1,84
|
|AKBNK
|22,72
|1.789.468.368
|% 3,84
|
|ISCTR
|14,72
|1.484.752.155
|% 1,38
|
|THYAO
|214,60
|1.169.070.170
|% -0,33
|
|GARAN
|36,14
|990.277.697
|% 3,02
|
|YKBNK
|13,87
|1.934.346.168
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,52
|870.351.329
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,72
|1.484.752.155
|% 1,38
|
|AKBNK
|22,72
|1.789.468.368
|% 3,84
|
|SKBNK
|3,02
|194.977.956
|% 1,34
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1341
|26,1394
|% 0,18
|
|Euro
|28,8212
|28,8351
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,7355
|33,9047
|% 0,22
|
|Frank
|29,6735
|29,8522
|% 0,34
|
|Riyal
|6,9474
|6,9822
|% 0,10
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.627
|4,55
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.470
|10.675
|15,00
|
|Yarım
|5.235
|5.362
|7,00
|
|Çeyrek
|2.626
|2.681
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,46
|0,03
|
|B. Petrol
|79,52
|79,52
|0,12
|
Seans Raporu
10:31
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10:43YAYLA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 767 adet işlem