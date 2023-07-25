***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 12:53
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174932
BIST
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13:426.695
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:4226,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0310
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:4229,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0519
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:421.699,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.699,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:40
|BIENY
|57,75
|1.454.121.106
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|61.063.896
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.612.038
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|325.014.988
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.836.363
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.626.084
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,45
|1.757.427.285
|% -8,73
|
|ASTOR
|106,80
|8.444.303.159
|% 0,09
|
|EUPWR
|183,00
|3.709.546.175
|% -4,84
|
|THYAO
|222,40
|3.642.475.625
|% 0,27
|
|ASELS
|72,10
|3.570.893.993
|% 2,56
|
|GESAN
|96,80
|2.912.231.023
|% -4,72
|
|ZOREN
|4,13
|815.388.370
|% -4,84
|
|YKBNK
|13,25
|2.464.206.751
|% 3,68
|
|ODAS
|10,09
|1.322.718.967
|% -4,72
|
|GSDHO
|4,02
|467.517.956
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,98
|339.110.293
|% 0,68
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9514
|26,9581
|% 0,06
|
|Euro
|29,7771
|29,7948
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,5127
|34,6857
|% 0,06
|
|Frank
|30,8755
|31,0615
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1640
|7,1999
|% -0,13
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,50
|
|Cumhuriyet
|11.317
|11.488
|-38,00
|
|Tam
|11.060
|11.144
|-10,00
|
|Yarım
|5.521
|5.598
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.799
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,06
|