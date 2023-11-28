***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2023 14:09
***IMASM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IMASM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMASM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220510
BIST
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17:008.071
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -36,13
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
17:0028,9204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0031,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0451
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:001.879,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.879,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:00
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9146
|28,9204
|% 0,05
|
|Euro
|31,7302
|31,7390
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,4515
|36,6343
|% 0,22
|
|Frank
|32,7691
|32,9665
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,68
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|926,30
|931,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,95
|1.060,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,83
|2.023,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
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17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
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17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, CVKMD, BSOKE, SAFKR, POLTK, EKOS, ETYAT, JANTS, OZSUB, BIOEN
-
17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, KSTUR, ORCAY, LIDER