***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2023 18:59
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125292
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
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|Önceki Kapanış
|: 5.207
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5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 19,2130
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|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
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|Açılış
|: 20,2400
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|Önceki Kapanış
|: 20,5400
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20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.180,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 18,74
|Açılış
|: 1.180,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9822
|18,9937
|% 0,10
|
|Euro
|20,0361
|20,0495
|% -1,55
|
|Sterlin
|22,7455
|22,8596
|% -1,12
|
|Frank
|20,3845
|20,5073
|% -1,42
|
|Riyal
|5,0379
|5,0632
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|23,54
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.181
|18,87
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.956
|8.028
|114,00
|
|Yarım
|3.887
|3.928
|56,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.964
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,35
|0,11
|
|B. Petrol
|71,80
|71,80
|-5,65
|