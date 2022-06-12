***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzı sonucu 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 37.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 10.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10.06.2022 tarihli ve 10596 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036828BIST