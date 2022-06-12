***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.06.2022 20:26
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzı sonucu 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 37.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 10.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10.06.2022 tarihli ve 10596 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036828
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,0956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0220
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1929
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.030,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0939
|17,0956
|% -0,13
|
|Euro
|17,9865
|18,0636
|% -1,06
|
|Sterlin
|21,0229
|21,1284
|% -1,68
|
|Frank
|17,2628
|17,3668
|% -1,01
|
|Riyal
|4,5517
|4,5745
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|23,59
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
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17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem