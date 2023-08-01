***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
01.08.2023 21:09
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/04/2023 24/04/2023 10817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179406
BIST
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17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0459
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -14,64
|Açılış
|: 1.685,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.681,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9423
|26,9513
|% 0,17
|
|Euro
|29,5412
|29,5716
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,2907
|34,4627
|% -0,36
|
|Frank
|30,6401
|30,8247
|% -0,28
|
|Riyal
|7,1596
|7,1955
|% 0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-20,26
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|-15,91
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.012
|11.113
|-57,00
|
|Yarım
|5.510
|5.582
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|20,98
|21,01
|-0,42
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,21
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem