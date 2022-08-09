***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 18:18
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2022 - 30/06/2022 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053593
BIST
17:592.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,87
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.033,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.880.604
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.846.548
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.508.729
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.204.906
|% 9,97
|
|OBASE
|16,89
|46.306.925
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.724.720
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|42.946.389
|% -9,96
|
|AKSUE
|28,94
|21.281.985
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|135.241.338
|% -9,88
|
|TMSN
|55,15
|116.603.942
|% -9,59
|
|THYAO
|59,00
|5.703.948.337
|% 0,43
|
|ISCTR
|5,97
|2.719.208.302
|% -6,13
|
|SASA
|50,30
|1.853.095.115
|% -3,27
|
|YKBNK
|5,24
|1.843.269.283
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.832.719.004
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,47
|1.751.945.055
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,97
|2.719.208.302
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,24
|1.843.269.283
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|736.218.005
|% 9,28
|
|MOBTL
|2,00
|554.458.216
|% 6,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9314
|17,9411
|% -0,05
|
|Euro
|18,3417
|18,3604
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,6082
|21,7166
|% 0,08
|
|Frank
|18,7530
|18,8660
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7559
|4,7797
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.923
|6.985
|-2,00
|
|Yarım
|3.373
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|1,05
|