***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.08.2022 20:11
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin paylarının Halka Arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057890
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0599
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0868
|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.017,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.017,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1088
|18,1154
|% 0,28
|
|Euro
|18,0440
|18,0732
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3505
|21,4576
|% 0,84
|
|Frank
|18,7158
|18,8285
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8083
|4,8324
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|10,22
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.835
|6.910
|28,00
|
|Yarım
|3.330
|3.378
|13,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,66
|