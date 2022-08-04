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***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2022 12:22
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı Kar dağıtımı ile ilgili Genel Kurul kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 08.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 0 0
B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dagıtım tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051773


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Yarım 3.361 3.397 22,00  
Çeyrek 1.685 1.698 11,00  
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