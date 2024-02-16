***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun 16.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda1- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 – (Yüz elli milyon) TL'den 2.000.000.000 – (İki milyar) TL'ye kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,2- Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,3- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ımas - eass sozlesme tadıl metnı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250204BIST