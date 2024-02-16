***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2024 19:22
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda
1- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 – (Yüz elli milyon) TL'den 2.000.000.000 – (İki milyar) TL'ye kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,
2- Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,
3- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ımas - eass sozlesme tadıl metnı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250204
BIST