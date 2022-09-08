***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.09.2022 16:39
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11120 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061567
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
18:0518,3637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1343
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4040
En Düşük
18,2247
18:051.008,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.008,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.009,81
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2302
|18,2388
|% 0,09
|
|Euro
|18,3487
|18,3637
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,0685
|21,1742
|% 0,78
|
|Frank
|18,8262
|18,9396
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8368
|4,8610
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|11,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|7,42
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.799
|6.872
|43,00
|
|Yarım
|3.313
|3.360
|22,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,83
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,18
|
|B. Petrol
|89,79
|89,79
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem