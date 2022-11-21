***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.11.2022 17:47
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12688 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081446
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1519
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.038,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.038,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.038,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6273
|% 0,10
|
|Euro
|19,0654
|19,0785
|% -0,81
|
|Sterlin
|21,8901
|21,9998
|% -0,71
|
|Frank
|19,3510
|19,4676
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-13,91
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|-7,22
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.956
|7.055
|-76,00
|
|Yarım
|3.384
|3.449
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.724
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,74
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-4,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de