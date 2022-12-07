***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.12.2022 16:03
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13128 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak 07.12.2022 / 14:44:50 tarih ve saatli " Yeni Şirket Kurulması ve Ortaklık Hk." bildirimi hariçinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085238
BIST
16:414.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -70,29
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:4118,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:4119,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1499
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6622
En Düşük
19,4674
16:411.065,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.065,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,89
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YESIL
|4,40
|60.857.045
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.737.974
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.767.637
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.537.234
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.408.881
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,23
|43.703.562
|% -8,80
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,44
|806.025.186
|% -7,79
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|THYAO
|136,90
|7.430.867.201
|% 0,96
|
|ASELS
|50,65
|5.282.742.193
|% 3,28
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|EREGL
|41,62
|3.640.467.587
|% -2,25
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|EKGYO
|7,16
|2.159.631.416
|% -1,10
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|ADESE
|1,99
|446.152.156
|% 8,74
|
|ISCTR
|10,23
|2.060.939.803
|% 0,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6418
|% 0,04
|
|Euro
|19,6556
|19,6622
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,6571
|22,7707
|% 0,50
|
|Frank
|19,7683
|19,8874
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,33
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|4,20
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.234
|34,00
|
|Yarım
|3.478
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|0,79
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56BIZIM
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 817 adet işlem
-
16:53VERUS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 355 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 64 kaybederek (% -1.19 ) 5, 303
-
16:52XU100
Endeks 4, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 81, 791.00 milyon TL de
-
16:52OYAKC
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 584, 614 adet işlem