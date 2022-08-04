***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 14:52
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 4 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 4 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.
GÖREVİ ADI SOYADI
Yönetim Kurulu Başkanı ADNAN ÇOLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili NECMİ ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi YAVUZ ARIYAN
Yönetim Kurulu Üyesi CEM CAP
Yönetim Kurulu Üyesi OKAN UYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi HASAN ÖZÜLKÜ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYTEN UĞUR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi CÜNEYT ARDA CEYLAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051815
BIST
15:442.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 46,75
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:4417,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:4418,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1062
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:441.030,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.030,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:42
|DARDL
|4,29
|268.523.894
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.550.294
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.682.214
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|249.453.734
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.063.041
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.524.511
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,75
|71.955.582
|% -8,99
|
|KZBGY
|47,20
|115.653.053
|% -8,79
|
|THYAO
|55,90
|3.733.283.995
|% 1,64
|
|HEKTS
|38,10
|2.297.742.073
|% 7,26
|
|SISE
|23,78
|1.621.424.106
|% 2,15
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SASA
|51,05
|1.027.395.026
|% 2,43
|
|TSKB
|2,91
|806.774.536
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,23
|750.527.991
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,05
|987.685.878
|% 2,64
|
|KARSN
|7,51
|1.325.201.687
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,01
|299.192.377
|% 9,84
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9685
|% 0,23
|
|Euro
|18,3265
|18,3527
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6783
|21,7871
|% -0,14
|
|Frank
|18,6677
|18,7802
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,97
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,74
|
|Cumhuriyet
|6.871
|6.975
|83,00
|
|Tam
|6.903
|6.952
|49,00
|
|Yarım
|3.364
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,13
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|-0,50
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 1.74 ) 2, 411
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, DURDO, BEYAZ, SKBNK, OBASE, EMNIS, DARDL, DGGYO, KLMSN, YEOTK
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, SNGYO, BRKO
-
15:57
YEOTK, AKFGY, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
SNKRN, KZBGY, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında