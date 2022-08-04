***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 4 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 4 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.GÖREVİ ADI SOYADIYönetim Kurulu Başkanı ADNAN ÇOLAKYönetim Kurulu Başkan Vekili NECMİ ÖZDEMİRYönetim Kurulu Üyesi YAVUZ ARIYANYönetim Kurulu Üyesi CEM CAPYönetim Kurulu Üyesi OKAN UYSALYönetim Kurulu Üyesi HASAN ÖZÜLKÜBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYTEN UĞURBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi CÜNEYT ARDA CEYLANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051815BIST