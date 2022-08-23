***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin paylarının Halka Arzından elde edilen fona ve kullanım yerlerine ilişkin olarak, SPK VII - 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca hazırlanan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057866BIST