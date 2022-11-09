***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2022 20:58
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin paylarının Halka Arzından elde edilen fona ve kullanım yerlerine ilişkin olarak, SPK VII - 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca hazırlanan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079027
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,5836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5944
En Düşük
18,5723
18:0518,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,6545
En Düşük
18,6088
18:051.017,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.017,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.016,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5558
|18,5601
|% 0,20
|
|Euro
|18,5900
|18,6615
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,0101
|21,1155
|% -1,42
|
|Frank
|18,7701
|18,8832
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.789
|6.860
|-28,00
|
|Yarım
|3.308
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,07
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-2,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KOZAL
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17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem