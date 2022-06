***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Büyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Büyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYAİnternet Adresi www.imas.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@imas.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBüyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA 0 332 239 01 41 0 332 239 01 44Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 17.05.2022 0 332 221 40 60 hasan.ozulku@imas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207802Serdar OĞUZ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 0 332 221 40 60 serdar.oguz@imas.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Değirmen ve zirai makine üretimi, Testere tezgahları ve Çelik Konstrüksiyon imalatıŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İTTİFAK HOLDİNG A Ş 17805980 TRY 48,12ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 5194020 TRY 14,04ÖZGE İSEN 2123338 TRY 5,74DİĞER 11876662 TRY 32,1TOPLAM 37000000 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 6600000 TRY 17,84 A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme ve esas sözleşmenin 10.maddesi uyarınca genel kurullarda her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir. İşlem GörmüyorB Hamiline TRY 30400000 TRY 82,16 İmtiyaz mevcut değildir İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 24.09.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilNECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.12.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilHASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 19.12.2014 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilAYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeTURGAY TONGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR Elektronik Mühendisi GENEL MÜDÜRHASAN TOSUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Diğer GENEL MÜDÜR YARDIMCISIGÖKHAN MANTI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMURAT APAKHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISIBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSelva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 16600000 TRY 21,28Konya Savunma Sanayi A.Ş. Savunma Sanayi İmalatı 206397223 3255513 TRY 0,016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039624BIST