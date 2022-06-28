***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2022 11:56
***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Büyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Büyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA
İnternet Adresi www.imas.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@imas.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA 0 332 239 01 41 0 332 239 01 44
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 17.05.2022 0 332 221 40 60 hasan.ozulku@imas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207802
Serdar OĞUZ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 0 332 221 40 60 serdar.oguz@imas.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Değirmen ve zirai makine üretimi, Testere tezgahları ve Çelik Konstrüksiyon imalatı
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İTTİFAK HOLDİNG A Ş 17805980 TRY 48,12
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 5194020 TRY 14,04
ÖZGE İSEN 2123338 TRY 5,74
DİĞER 11876662 TRY 32,1
TOPLAM 37000000 TRY 100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 6600000 TRY 17,84 A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme ve esas sözleşmenin 10.maddesi uyarınca genel kurullarda her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir. İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 30400000 TRY 82,16 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 24.09.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.12.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
HASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 19.12.2014 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYTEN UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
TURGAY TONGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA ÖZDEMİR GENEL MÜDÜR Elektronik Mühendisi GENEL MÜDÜR
HASAN TOSUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Diğer GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÖKHAN MANTI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT APAKHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Selva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 16600000 TRY 21,28
Konya Savunma Sanayi A.Ş. Savunma Sanayi İmalatı 206397223 3255513 TRY 0,016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039624
BIST